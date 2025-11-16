16 Kasım
Casemiro: "Neymar, başka bir dünyadan!"

Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, milli takımdan arkadaşı Neymar hakkında övgü dolu sözler kullandı. Casemiro, Neymar için, "Başka bir dünyadan." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro, Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı Neymar ile ilgili konuştu.

"NEYMAR DA ONLARDAN BİRİ"

Casemiro, "En büyük oyuncularla birlikte oynama ayrıcalığına sahip oldum. Cristiano'nun en iyi döneminde, her dokunuşunun golle sonuçlandığı dönemde onunla oynadım. Luka Modric, Toni Kroos, Marcelo, Bale, Benzema ile birlikte oynadım. bunlar, toplamda 10'dan fazla Ballon d'Or kazanmış oyuncular. Neymar da kaçınılmaz olarak bu listeye giriyor." dedi.

"BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"

Sözlerine devam eden Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Herkes sahada ve saha dışında istediğini yapar. Benim yaşam tarzım farklı, daha rahat ama Neymar formda olduğunda onu göz ardı edemezsiniz. Fiziksel ve zihinsel olarak formda olduğunda, açık ara en iyisidir. Onun büyük bir hayranıyım." sözlerini sarf etti.

"BAŞKA BİR DÜNYADAN"


Neymar'ı 12 yaşından bu yana tanıdığını söyleyen ve, "Onunla oynamak bir ayrıcalık." diyen Casemiro, "Neymar, herhangi bir milli takım için vazgeçilmez bir oyuncu. Formda olduğunda bizim için çok önemli olacak çünkü Neymar, başka dünyadan gelen bir oyuncu." dedi.

BU SEZON NE YAPTI?

33 yaşındaki Neymar, bu sezon Santos'ta 26 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

Attığı 79 golle Brezilya tarihinin en golcü oyuncusu olan Neymar, milli formayı son olarak 2023 yılında giydi.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.