Carvalhal: 'Bu futbolun değil, toplumun problemi'

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Carlos Carvalhal, Pierre Webo'nun ırkçılığa uğraması üzerine açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam daha önce Webo ile, İstanbul BB döneminde beraber çalışmıştı.



Carvalhal yaşanan olay hakkında; "Pierre Webo benim oyuncumdu, Başakşehir hocasıyla da iyi anlaşıyorum. İyi bir insandır, onunla henüz konuşma şansı yakalayamadım. Bu üzücü bir durum. Irkçılık yapılmıştır ancak benim bir şey söylemem doğru değil. Örneğin bir bacağı olmayan insanlar hakkında benim bir şey söylememem gerekir çünkü bir bacağı olmayan insanlar tarafından yanlış anlaşılabilirim. Irkçılığın her türlüsüne dikkat etmeliyiz. Bu bir futbol problemi değil, bir toplum problemi. Futbolun paradan ve güçten daha büyük değerleri var ve doğru olmayan bir hareket hakkında hemen tavır alınması gereklidir." açıklamasında bulundu.



