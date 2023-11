Chicago Bulls guardı Alex Caruso'nun NBA takas piyasasında aranan bir oyuncu haline geldiği ve kendisine en az 10 takımın ilgi gösterebileceği iddia edildi.



Substack'ın NBA muhabiri Marc Stein, '#thisleague UNCUT' isimli podcast'inde, "Eğer Bulls, Alex Caruso'yu serbest bırakmaya karar verirse, onu kovalayacak takım sayısı çift haneli rakamlara ulaşır." şeklinde konuştu.



Sahanın her iki tarafında da etkinliğiyle tanınan 29 yaşındaki guard, şu anda dört yıllığı 36,9 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü yılında bulunuyor.



Eski takımı Los Angeles Lakers gibi ekiplerin potansiyel ilgisine dair söylentilerle ilgili Bulls muhabiri KC Johnson, Bulls'un bu noktada Caruso'yu takas etme yönünde herhangi bir eğilim göstermediğini ifade etti:



"Neredeyse her gün Alex Caruso'nun, LaVine'in takas edilmesi halinde Bulls'un muhtemel olarak 'elden çıkarabileceği' biri olduğu yönünde spekülasyonlar görüyoruz. Her ne olursa olsun, Bulls geçmişte Caruso'ya gelen tüm teklifleri geri çevirmişti ve en azından şu an için onu takas etmek istediklerine dair hiçbir şey kulağıma gelmiş değil."



Bulls'taki üçüncü yılında bulunan Caruso, bu sezon maç başına 24 dakikanın biraz altında süre alarak 8,6 sayı, 4 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakalıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU