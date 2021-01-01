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Carmelo'ya göre, All-Star maçının düzenlenmesi "doğru değil"

Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, 2021 NBA All-Star maçının bu sezon NBA takviminde yer almaması gerektiğine inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, 2021 NBA All-Star maçının bu sezon NBA takviminde yer almaması gerektiğine inandığını söyledi.

Blazers forveti, NBA'in koronavirüs salgınına rağmen All-Star maçını Mart ayında düzenleme teklifine katılmadığını açıkladı:

"Bence doğru değil. Şu anda gerekli olduğunu sanmıyorum. All-Star olarak seçilenleri görmek iyi olacaktır, lakin bu denli kısa bir süre için biraz fazla olacağını düşünüyorum."

2021 All-Star Hafta Sonu, ilk olarak KOVID-19 nedeniyle Kasım ayında iptal edilmiş, ancak lig, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 24 maçı ertelemesine rağmen yakın zamanında bu kararından dönmüştü.


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