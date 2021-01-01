Carmelo'ya göre, All-Star maçının düzenlenmesi "doğru değil"

Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, 2021 NBA All-Star maçının bu sezon NBA takviminde yer almaması gerektiğine inandığını söyledi.



Blazers forveti, NBA'in koronavirüs salgınına rağmen All-Star maçını Mart ayında düzenleme teklifine katılmadığını açıkladı:



"Bence doğru değil. Şu anda gerekli olduğunu sanmıyorum. All-Star olarak seçilenleri görmek iyi olacaktır, lakin bu denli kısa bir süre için biraz fazla olacağını düşünüyorum."



2021 All-Star Hafta Sonu, ilk olarak KOVID-19 nedeniyle Kasım ayında iptal edilmiş, ancak lig, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 24 maçı ertelemesine rağmen yakın zamanında bu kararından dönmüştü.



