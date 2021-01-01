Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Carmelo, Portland Trail Blazers'a takdirini sundu

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, kendisine NBA'e dönme fırsatı veren Portland Trail Blazers'dan övgüyle bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, kendisine NBA'e dönme fırsatı veren Portland Trail Blazers'dan övgüyle bahsetti.

"All The Smoke" isimli podcast'in son bölümünde konuk olan Carmelo, kendisinin takım için beklenmedik bir etki yaratabileceğini bilen Portland'ın, ona 'hemen' oynama şansı verdiğini açıkladı:

"Portland gerçekten sağlamdı. Beni aldıklarında hemen dahil olmuştum. Ve o sıralar tek istediğim de basketbol oynayabilmekti. Çünkü oynamayı çok seviyorum ve sahada da bulunmak istiyordum.

Dame (Lillard) ve CJ (McCollum) beni şehre ve organizasyona oldukça samimi bir şekilde karşıladılar. O adamlara sadakatimi göstermem gerekiyordu. Elimden geleni vermem lazımdı.

Dame cidden hakiki bir adam, çünkü her zaman 'Başkasının ne dediği umurumuzda değil. Biz oynayabileceğini biliyoruz. Ben de biliyorum. Seni görüp konuştuğumda bunu anlıyorum.' derdi. Yani öyle bir adam sizin yanınızda olduğunda, bu durum alışma sürecini oldukça kolaylaştırıyor."

Blazers ile geçirdiği iki sezonun ardından Carmelo, bu yaz Lakers ile tek yıllık bir anlaşma imzalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal