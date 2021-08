Carmelo, Portland Trail Blazers'a takdirini sundu

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, kendisine NBA'e dönme fırsatı veren Portland Trail Blazers'dan övgüyle bahsetti.



"All The Smoke" isimli podcast'in son bölümünde konuk olan Carmelo, kendisinin takım için beklenmedik bir etki yaratabileceğini bilen Portland'ın, ona 'hemen' oynama şansı verdiğini açıkladı:



"Portland gerçekten sağlamdı. Beni aldıklarında hemen dahil olmuştum. Ve o sıralar tek istediğim de basketbol oynayabilmekti. Çünkü oynamayı çok seviyorum ve sahada da bulunmak istiyordum.



Dame (Lillard) ve CJ (McCollum) beni şehre ve organizasyona oldukça samimi bir şekilde karşıladılar. O adamlara sadakatimi göstermem gerekiyordu. Elimden geleni vermem lazımdı.



Dame cidden hakiki bir adam, çünkü her zaman 'Başkasının ne dediği umurumuzda değil. Biz oynayabileceğini biliyoruz. Ben de biliyorum. Seni görüp konuştuğumda bunu anlıyorum.' derdi. Yani öyle bir adam sizin yanınızda olduğunda, bu durum alışma sürecini oldukça kolaylaştırıyor."



Blazers ile geçirdiği iki sezonun ardından Carmelo, bu yaz Lakers ile tek yıllık bir anlaşma imzalamıştı.