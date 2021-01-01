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Carmelo: "Motivasyon kaynağım, oğlum..."

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, motivasyon kaynağının oğlu Kiyan olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, motivasyon kaynağının oğlu Kiyan olduğunu söyledi.

HBO'nun 'The Shop' programında Melo, kendisini oynamaya devam ettiren şeyin ne olduğu sorulduğunda, şu açıklamalarda bulundu:

"Kendimi motive edebilmem. Ayrıca, oğlumun yanında olmak, takım arkadaşlarının yanında bulunmak ve turnuvaya gittiğimde onların bana gösterdiği sevgi. Bu farklı türden bir sevgiydi. Medyayı falan boşverin. Çocuklardan bu şekilde bir sevgi gördüğünüzde, 'Ligde olmalıyım ve yapmam gerekeni yapmalıyım' diye düşünüyorsunuz.

Bana 'Hala oynayabilirsin. Yaptığın işe devam etmelisin.' gibi şeyler söylüyorlardı. Bu çok güzel bir duygu. Mahcup edici...

Oyundan uzak kaldığım sene, benim için en zor olan şey dibi görmek ve sebebini bilmemekti. Bir gün oğlumla maç izlerken, bana 'Baba.. şu adam nasıl oynuyor da sen oynamıyorsun? Adam çöp resmen' diye sormuştu. Ben de 'Herkesin durumları farklı' demiştim."

Anthony, 2019 yılının sonlarında Portland Trail Blazers ile tek yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Melo, önceden alıştığından daha az bir rolle yetinmek zorunda kalmış olsa da, takımın hücumunda önemli bir rol üstlenebilmişti.

Geçtiğimiz sezon 37 yaşındaki forvet, Blazers formasıyla maç başına 13.4 sayı, 3.1 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.


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