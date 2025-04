New York Knicks ve Syracuse Üniversitesi'nin eski yıldızı Carmelo Anthony, Naismith Basketbol Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçildi.



ESPN'den Shams Charania'nın bildirdiğine göre, Anthony, bu yılki onur listesi için dikkat çeken ilk kez aday gösterilen isimlerden biriydi.



Anthony, 19 yıllık kariyerinde 10 All-Star seçimi, 6 All-NBA ödülü, 1 sayı krallığı ve All-Rookie birinci takım seçimi elde etti.



Kariyerine Denver Nuggets'ta başlayan Anthony, takımı 7 yıl üst üste playofflara taşımış, 2009 Batı Konferansı Finali'ne kadar ilerlemişti. Nuggets, Anthony'yi 2010-11 sezonunun ortasında New York Knicks'e takas etmişti. Knicks'te de All-Star olmayı sürdüren Anthony, 2012-13 sezonunda 28.7 sayı ile NBA'de bu alanda lider olmuştu. Ancak, Knicks'in playofflarda ikinci turu geçmesi mümkün olmamıştı.



Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers'ta da kısa süreli kariyerlere sahip olan Anthony, NBA'nin 75. Yıl Takımı'na seçilmişti ve an itibariyle lig tarihindeki en iyi 10 skorer arasında yer alıyor.



Syracuse ile 2003'te NCAA şampiyonluğu kazanan Anthony, Final Four'da Most Outstanding Player ödülünü kazanmış ve konsensüs All-American ikinci takımına seçilmiştir.



Brooklyn doğumlu Anthony, uluslararası arenada da başarılı bir kariyer sürmüş ve ABD Milli Takımı ile 3 Olimpiyat altın madalyası kazanmıştı.