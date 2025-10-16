16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Carmelo Anthony: "Alperen Şengün MVP olabilir"

Carmelo Anthony, milli yıldızımız Alperen Şengün ile ilgili konuştu.

NBA'de yeni sezon heyecanı yaklaşırken Alperen Şengün'ün performansı merak ediliyor.

23 yaşındaki milli oyuncumuz zaten bir çıkış yaparak All-Star seviyesine yükselmişti ama henüz tavanına ulaşmış değil. Kevin Durant'in gelişiyle birlikte birçok kişi ondan bir adım daha bekliyor.

O kişiler arasında NBA efsanesi Carmelo Anthony de var. Eski süperyıldız, 7PM in Brooklyn programında Alperen Şengün'ün MVP adayı olduğunu söyledi.

"MVP adaylarından bahsediyoruz… Alperen Şengün MVP bile olabilir! Kevin Durant bu tarz bir uzunla hiç oynamadı. Topu içeriye indirebileceğin bir uzunla… Post-up'ta dönüp skor üreten, tepede de oynayabilen biri. Jokic'e benzer bir oyunu var, insana 'vay be' dedirtiyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
