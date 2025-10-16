Carmelo Anthony: 'Alperen Şengün MVP olabilir'

NBA'de yeni sezon heyecanı yaklaşırken Alperen Şengün'ün performansı merak ediliyor.



23 yaşındaki milli oyuncumuz zaten bir çıkış yaparak All-Star seviyesine yükselmişti ama henüz tavanına ulaşmış değil. Kevin Durant'in gelişiyle birlikte birçok kişi ondan bir adım daha bekliyor.



O kişiler arasında NBA efsanesi Carmelo Anthony de var. Eski süperyıldız, 7PM in Brooklyn programında Alperen Şengün'ün MVP adayı olduğunu söyledi.



"MVP adaylarından bahsediyoruz… Alperen Şengün MVP bile olabilir! Kevin Durant bu tarz bir uzunla hiç oynamadı. Topu içeriye indirebileceğin bir uzunla… Post-up'ta dönüp skor üreten, tepede de oynayabilen biri. Jokic'e benzer bir oyunu var, insana 'vay be' dedirtiyor."



