Carlos Soler, West Ham'a doğru!

PSG ve West Ham, Carlos Soler'in transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.



Taraflar henüz tamamen anlaşmış değil, ancak görüşmeler olumlu çizgide ilerliyor.



Manchester United'a Manuel Ugarte, West Ham'a Carlos Soler transferleri konusunda dedikodular sürüyor. İngiliz kulüpleri, PSG'nin transfer döneminin sonuna kadar kadrosundaki bazı oyuncuları göndermeye yönelik planını gerçekleştirmesine yardımcı olabilir. PSG yönetimi ile West Ham yetkilileri, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için 25 milyon euroya varabilecek bir anlaşmaya yaklaştı. İspanyol oyuncu, Julen Lopetegui'nin yönettiği kulübe transfer olma fikrini şimdiden kabul etti.





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