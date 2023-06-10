Carlos Carvalhal, İspanyol kulübüne veda etti

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile yolları ayırdığını açıkladı.



İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Carlos Carvalhal ile olan sözleşmesini sonlandırmıştır. Geçtiğimiz Kasım ayında Vigo'ya gelişlerinden bu yana gösterdikleri profesyonellik ve dürüstlük için Carlos Carvalhal ve yardımcılarına en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Portekizli koça profesyonel ve kişisel geleceğinde iyi şanslar diliyor, ayrıca bu sekiz ay boyunca her gün gösterdiği çalışma ve özveri için kendisine teşekkür ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.



Portekizli teknik adamın 2024 yılına kadar İspanyol kulübüyle sözleşmesi bulunuyordu.



Carlos Carvalhal yönetimindeki Celta Vigo, 43 puan toplayarak ligi 13. sırada tamamladı.



Carlos Carvalhal, 2011-12 sezonunda Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı.





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