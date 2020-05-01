Carlos Arroyo: "Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim"

Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Porto Riko'lu basketbolcu Carlos Arroyo, yıllar sonra itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoï¿½raf; AA
Carlos Arroyo: 'Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim'
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01 Mayıs 2020 11:23
Beşiktaş ve Galatasaray formalarıyla Türk basketboluna uzun süre damga vuran isimlerden biri olan Carlos Arroyo, Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılığıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Porto Riko'lu basketbolcu Carlos Arroyo, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın 2012 EuroChallenge şampiyonluğu üzerine paylaştığı videoya yorum yapan Arroyo "Hatıralar için teşekkürler Beşiktaş. Taraftarların tüm bu başarılardan sonra bana daha nazik olmasını dilerdim. Galatasaray'a gitme kararımın onları hayal kırıklığına uğrattığını biliyorum ancak o dönemki Beşiktaş koçu beni yeniden takıma kazandırmak üzere bana yeteri kadar değer vermedi." dedi.

Arroyo ayrıca "Bense Beşiktaş'a geri dönüp böylesine büyük taraftarlar için tekrar oynamayı istedim. Ancak ben ayrıldıktan sonraki davranışlarınızla beni hayal kırıklığına uğrattınız. Kulüp için gelecekte en iyi dileklerimle." ifadelerini kullandı.

Pops Mensah-Bonsu ve Carlos Arroyo


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