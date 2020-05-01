Carlos Arroyo: 'Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim'

Beşiktaş ve Galatasaray formalarıyla Türk basketboluna uzun süre damga vuran isimlerden biri olan, Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılığıyla ilgili itiraflarda bulundu.Porto Riko'lu basketbolcu Carlos Arroyo, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın 2012 EuroChallenge şampiyonluğu üzerine paylaştığı videoya yorum yapan Arroyo "" dedi.Arroyo ayrıca "" ifadelerini kullandı.Pops Mensah-Bonsu ve Carlos Arroyo