Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e görev!

Carlo Ancelotti, Arda Güler'i Real Sociedad maçında ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e görev!
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12 Eylül 2024 14:10
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi.

As'ta yer alan habere göre; Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçında orta sahada Arda Güler, Luka Modric ve Fede Valverde üçlüsüne görev verecek.

A Milli Takım'da etkili bir performans sergileyen Arda Güler, Real Madrid'de de 11'e girmeye hazırlanıyor.

Real Madrid'in Real Sociedad ile deplasmanda oynayacağı maç 14 Eylül Cumartesi günü sat 22.00'de oynanacak.

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