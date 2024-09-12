Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e görev!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi.



As'ta yer alan habere göre; Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçında orta sahada Arda Güler, Luka Modric ve Fede Valverde üçlüsüne görev verecek.



A Milli Takım'da etkili bir performans sergileyen Arda Güler, Real Madrid'de de 11'e girmeye hazırlanıyor.



Real Madrid'in Real Sociedad ile deplasmanda oynayacağı maç 14 Eylül Cumartesi günü sat 22.00'de oynanacak.





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