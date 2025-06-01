01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
0-0DA
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-346'
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
21:30
01 Haziran
Almeria-Tenerife
1-034'
01 Haziran
Racing Santander-Granada
1-135'
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
1-133'
01 Haziran
Levante-Eibar
0-034'
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
1-133'
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-333'
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
0-033'
01 Haziran
Cordoba-Albacete
22:00
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
20:00
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
0-233'
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
20:15
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
23:00
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
22:00
01 Haziran
Juventude-Gremio
22:00
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
21:45
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
0-090'
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-174'
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-246'

Caoimhin Kelleher, Brentford'da

Liverpool'da geçen 7 yılın ardından Kelleher, kariyerine Brentford ile yeni bir sayfa açıyor.

calendar 01 Haziran 2025 19:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: liverpoolfc.com
Caoimhin Kelleher, Brentford'da
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Liverpool'da Alisson Becker'in arkasında kalan Caoimhin Kelleher, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool'un yedek kalecisi Caoimhin Kelleher, Brentford'a transfer oluyor. 26 yaşındaki kalecini için Brentford, bonuslarla birlikte toplam 21.3 milyon pound ödeyecek .

KELLEHER'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

7 sezondur Liverpool kalesinde bulunan kaleci, bu sezon çıktığı 20 maçta kalesini 9 kere gole kapatırken kalesinde 20 gol gördü.

KELLEHER'İN KARİYER YOLCULUĞU

İrlanda'da Ringmahon altyapısında yetişen kaleci 2015/2016 sezonunda Liverpool altyapısına katılmıştı. Liverpool'un alt yaş takımlarında oynayarak ana takıma çıkacak kadar tecrübe kazandı.
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