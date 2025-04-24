CANLI | Panathinaikos - Anadolu Efes

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la bir kez daha deplasmanda karşılaşıyor.



OAKA'da oynanan mücadele, TSİ 21.30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.



CANLI SKOR:



PANATHINAIKOS: 53



ANADOLU EFES: 41



(3. PERİYOT OYNANIYOR)



1. PERİYOT SONUCU: 29-17

DEVRE: 42-36



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Yunanistan temsilcisi, play-off serisinin ilk karşılaşmasında dün 87-83 galip geldi ve 1-0 öne geçti.



Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ilk iki mücadelede ev sahibi olsa da Anadolu Efes müsabakada galip gelerek sahasında oynayacağı iki maç öncesinde seride durumu eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor.



Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyet alan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.



Play-off eşleşmesinin bir sonraki karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.







