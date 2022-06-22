CANLI: Fenerbahçe - Skhupi

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde ilk kez sahada. Sarı-lacivertliler sezonun ilk maçında FC Skhupi ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe'nin Skhupi ile oynadığı karşılaşma Fenerbahçe Youtube Katıl kanalından canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ertuğrul, Osayi, Serdar, Lemos, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha
İKİNCİ DEVRE
Fenerbahçe'nin Skhupi ile oynadığı karşılaşma Fenerbahçe Youtube Katıl kanalından canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ertuğrul, Osayi, Serdar, Lemos, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha
İKİNCİ DEVRE
FENERBAHÇE: 1
SKHUPI: 2
15' LINCOLN HENRIQUE / 12' DANFA, 47' DETUNJI
SKHUPI: 2
15' LINCOLN HENRIQUE / 12' DANFA, 47' DETUNJI
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