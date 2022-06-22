CANLI: Fenerbahçe - Skhupi

Fenerbahçe yeni sezonun ilk hazırlık maçında FC Skhupi ile karşılaşıyor.

, Fotoğraf; AA
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CANLI: Fenerbahçe - Skhupi
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22 Haziran 2022 17:57
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde ilk kez sahada. Sarı-lacivertliler sezonun ilk maçında FC Skhupi ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe'nin Skhupi ile oynadığı karşılaşma Fenerbahçe Youtube Katıl kanalından canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ertuğrul, Osayi, Serdar, Lemos, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha

İKİNCİ DEVRE

FENERBAHÇE: 1
SKHUPI: 2

15' LINCOLN HENRIQUE 12' DANFA, 47' DETUNJI

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