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Chelsea-PSG
0-00'
13 Temmuz
Bryne-Vaalerenga
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0-0
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CANLI: Chelsea - PSG

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşıyor.

calendar 13 Temmuz 2025 21:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Chelsea - PSG
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geliyor.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayımlanıyor.

CANLI TAKİP: 

CHELSEA: 0 

PSG: 0

(İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

CHELSEA XI: Sanchez, Gusto, Colwill, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Palmer, Joao Pedro.

PSG XI: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

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