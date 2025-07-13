CANLI: Chelsea - PSG

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geliyor.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayımlanıyor.
CANLI TAKİP:
CHELSEA: 0
PSG: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
CHELSEA XI: Sanchez, Gusto, Colwill, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Palmer, Joao Pedro.
PSG XI: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayımlanıyor.
CANLI TAKİP:
CHELSEA: 0
PSG: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
CHELSEA XI: Sanchez, Gusto, Colwill, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Palmer, Joao Pedro.
PSG XI: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.