CANLI: Anadolu Efes - Zalgiris

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, evinde Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Anadolu Efes - Zalgiris
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29 Ekim 2021 20:29
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 7. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES 44-29 ZALGIRIS

*Devre arası...

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Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Ligin 6. hafta mücadelesinde de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine deplasmanda 95-69 yenilen Anadolu Efes, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.


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