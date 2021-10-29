ANADOLU EFES 44-29 ZALGIRIS

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 7. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk ediyor.Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı.Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.Ligin 6. hafta mücadelesinde de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine deplasmanda 95-69 yenilen Anadolu Efes, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor.THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.