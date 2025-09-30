30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-027'
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
0-226'
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-027'
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
0-026'
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
1-028'
30 Eylül
Marsilya-Ajax
3-027'
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
0-026'

CANLI: Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

Anadolu Efes, THY EuroLeague ilk hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor.

calendar 30 Eylül 2025 20:35 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 22:23
Haber: AA, Fotoğraf: Anadoluefessk.org
CANLI: Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in ilk haftasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile karşı karşıya geliyor.

Karadağ'ın Podgorica kendindeki Moraca Arena'da oynanan mücadele, TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanıyor.

(4.Periyot)

ANADOLU EFES: 80

MACCABI TEL AVIV: 76

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
