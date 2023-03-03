Çankaya Üniversitesi, Rize Belediyespor'u farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği Rize Belediyespor'u 101-72 yendi.



Maç öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Çankaya Üniversitesinin milli oyuncusu Nilay Aydoğan anıldı.



Çankaya Üniversitesi oyuncuları maç öncesi ve devre arasında arka bölümünde "Play for Nilay" (Nilay için oyna) yazılı tişörtler giydi. Saygı duruşu esnasında da bazı sporcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Haluk Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nilay Aydoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünün devam ettiğini söyledi.



Bugünkü maçı Nilay için oynadıklarını anlatan Bilgin, "Çok zor bir maç oynadık. Bir taraftan sporcularımızı motive ediyorduk diğer taraftan devam eden yaşanan acılar var. Bizim dönüp tekrar ayağa kalkmamız çok zordu. Amerikalı oyuncumuz sakatlandı, maçı tek yabancı ile oynayabildik. 7 kişiyle oynayabildik. Çocuklar çok büyük özveri gösterdiler. Nilay için oynadılar ve kazandılar. Mutlu olduk." diye konuştu.



Çankaya Üniversitesi ailesi ve takım arkadaşları olarak Nilay'ı asla unutmayacaklarını aktaran Bilgin, "Sporcumuzun 46 numaralı formasını emekliye ayırdık ve bundan sonra kimseye vermeyeceğiz. Hep bir yerimizde gönlümüzde kalacak. Değerli sporcumuza ve babaannesine bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



İdil Türk: "Bundan sonraki maçları hep Nilay için oynayacağız"



Nilay Aydoğan'ın takım oda arkadaşı İdil Türk ise acılarının tarifsiz olduğunu söyledi. Nilay'ın ölümünün kendileri için büyük bir kayıp olduğunu anlatan İdil, "Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Nilay çok merhametli bir insandı. Her zaman önce başkalarını düşünürdü. Çok üzgünüz. Bugün Nilay için oynadık, elimizden geleni yaptık ve kazandık. Bundan sonraki maçları da hep onun için oynayacağız." şeklinde konuştu.





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