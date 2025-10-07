Can Uzun için 80 milyon euro!

Eintracht Frankfurt, bu sezon performansıyla dikkat çeken Can Uzun'un bonservis bedelini 80 milyon euro olarak belirledi.

calendar 07 Ekim 2025 11:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Eintracht Frankfurt, bu sezon performansıyla dikkat çeken Can Uzun'un bonservis bedelini belirledi.

Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, milli futbolcu için 80 milyon euro istiyor.

İNGİLTERE'DEN İLGİ

Can Uzun için şimdiden iki Premier Lig kulübünün devrede olduğu belirtildi.


Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun'un, kontratında serbest kalma maddesi yer almıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt forması altında 9 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

