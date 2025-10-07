Can Uzun için 80 milyon euro!

Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un bonservis bedelini 80M€ olarak belirledi. [Sky] pic.twitter.com/0gDv4wv4jH



Eintracht Frankfurt, bu sezon performansıyla dikkat çeken Can Uzun'un bonservis bedelini belirledi.Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, milli futbolcu için 80 milyon euro istiyor.Can Uzun için şimdiden iki Premier Lig kulübünün devrede olduğu belirtildi.Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun'un, kontratında serbest kalma maddesi yer almıyor.Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt forması altında 9 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.