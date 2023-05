Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, sarı-lacivertli kulübün kuruluşunun 116. yıl dönümüne ilişkin konuştu.



Can Gebetaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılını kutluyoruz. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılı, bizim için aynı zamanda ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin 105. yılı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak da kuruluşumuzun 116. yılı. Bu vesileyle biz Fenerbahçe'nin kuruluş gününü, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaret ettiği 3 Mayıs tarihi olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini aktaran Gebetaş, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin 105. yılında, 'Bu kez biz sana geldik Atam.' diyerek bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyareti esnasında övgü dolu sözleriyle kulüp hatıra defterine yazdığı ve bizim için de misyon kabul edilen cümleleri var." diye konuştu.



Atatürk'ün sporculara önemli bir yön çizdiğini dile getiren Gebetaş, "Biz Fenerbahçe Kulübü olarak bunların hepsini kendimize misyon edindik. Altyapılarımızda binlerce kadın ve erkek sporcumuz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu yönde sporcularımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Spor kulübümüz gerek takım branşlarında gerekse olimpik branşlarda Avrupa'da başarıdan başarıya koşuyor." şeklinde konuştu.



- Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp



Fenerbahçe'nin olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olduğunu vurgulayan Gebetaş, bununla gurur duyduklarını kaydetti.



Son gerçekleştirilen olimpiyat oyunları olan 2020 Tokyo'daki her 5 milli sporcudan 1'inin Fenerbahçe Kulübünden olduğuna dikkati çeken Gebetaş, "Fenerbahçe Kulübü olarak sporcularımızın Avrupa'da başarıdan başarıya koşması, nitelikli sporcular yetiştirme anlamında elimizden gelen her şeyi yaptığımızı ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





