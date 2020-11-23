Campanharo: "Süper Lig'de ilk golüm, çok mutluyum"

Galatasaray karşısında 1 gol bulan Kayserisporlu futbolcu Campanharo, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Campanharo: 'Süper Lig'de ilk golüm, çok mutluyum'
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23 Kasım 2020 21:43
Kayserisporlu futbolcu Campanharo, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Campanharo maç sonu açıklamasında; "Çok mutluyum öncelikle. 1 puan aldık. Süper Lig'deki ilk golümdü. Ayrı bir mutluluktu. Galatasaray gibi bir takıma karşı 10 kişi 1 puan almak başarıdır. İlk yarı Galatasaray'a çok alan verdik. İkinci yarı savaştık ve altın değerinde 1 puan aldık." dedi.



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