Caleb Ekuban'ın yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor, Caleb Ekuban için Genoa ile 2.2 milyon euro bonservis karşılığı anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Caleb Ekuban'ın yeni adresi belli oldu!
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30 Temmuz 2021 13:34
Caleb Ekuban
Caleb Ekuban
Trabzonspor
Trabzonspor'un İtalya pasaportlu Ganalı yıldızı Caleb Ekuban, Genoa ile anlaştı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Genoa, Ekuban için Trabzonspor'a 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, Genoa ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor'un 200 bin euro bedelle kiralayıp ardından 1 milyon euro bonservisle Leeds'ten kadrosuna kattığı Ekuban, Süper Lig'de oynadığı 83 maçta 20 gol atıp 12 asist yaptı.

Futbol kariyerine Chievo Verona'da başlayan Caleb Ekuban'ın Trabzonspor ile 1 yıllık sözleşmesi kalmıştı.


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