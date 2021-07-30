Trabzonspor'un İtalya pasaportlu Ganalı yıldızı Caleb Ekuban, Genoa ile anlaştı.



İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Genoa, Ekuban için Trabzonspor'a 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, Genoa ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Trabzonspor'un 200 bin euro bedelle kiralayıp ardından 1 milyon euro bonservisle Leeds'ten kadrosuna kattığı Ekuban, Süper Lig'de oynadığı 83 maçta 20 gol atıp 12 asist yaptı.



Futbol kariyerine Chievo Verona'da başlayan Caleb Ekuban'ın Trabzonspor ile 1 yıllık sözleşmesi kalmıştı.



