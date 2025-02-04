Çağdaş Atan: 'Türkiye Kupası'nı daha cezbedici bir hale getirmemiz gerekiyor'

Atan, Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Ahlatçı Çorum FK'yi 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Türkiye Kupası'nın yeni formatıyla ilgili görüşlerini paylaşan Çağdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:Çağdaş Atan,dedi.Çorum FK'nin sahaya ağırlıklı olarak 19 yaş altı takımı oyuncularıyla çıkmasını ve müsabakayı da değerlendiren Atan, "şeklinde görüş belirtti.