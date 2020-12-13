Çağdaş Atan: 'Sergen Yalçın hak ettiği yerde'

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş ile oynayacakları maçtan önce açıklamalarda bulundu.



Sergen Yalçın ve Beşiktaş'a karşı oynamasının kendisi için farklı duyguları da beraberinde getirdiğini ifade eden Çağdaş Atan, "Benim için farklı duygular barındıran bir maç. Hem yıllarca forma giydiğim kulüp Beşiktaş, hem de birlikte çalıştığım Sergen Yalçın var. Bütün dualarım Sergen Hoca ile beraber. Uzun zamandır başarısıyla buraları hak ediyordu. Layık olduğu yerde. İşini layığıyla yapıyor. 3 haftadır iyi gidiyorlar. Toparlandılar. İnşallah sonunda gülen biz oluruz" dedi.



Sergen Yalçın'ın hak ettiği yerde olduğunun altını çizen Çağdaş Atan, "Uzun zamandır başarısıyla buraları hak ediyordu. Layık olduğu yerde. İşini layığıyla yapıyor. 3 haftadır iyi gidiyorlar. Toparlandılar. İnşallah sonunda gülen biz oluruz" şeklinde konuştu.



Alanyaspor'un son durumunu da değerlendiren Atan, "Kovide yakalanan, cezalanan oyuncularım var. 3-4 tane ilk 11 oyuncum oynayamayacak. İki bekim yok. Oynayacak oyuncularıma da güveniyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Bir rotasyon yapıp onlara şans vermek istiyordum. Topa hükmedip, ön alanda rakibe baskı uygulamak ve iyi olan orta sahalarını kullanmamalarını istiyoruz. Üzerimize plansız bir şekilde gelmelerini istiyoruz. Islak bir zemin var. Beşiktaş ayağa oynamaya çalışan bir ekip. Baskıda yapılacak top kayıpları sonucu etkileyebilir. 2 haftadır kaybediyoruz. Tekrar kazanmak ve kredi kazanmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz oyunu kaybetmemek" ifadelerini kullandı.



