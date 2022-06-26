Çağdaş Atan: 'Krizi fırsata çevireceğiz'

Yukatel Kayserispor 2022-2023 sezon hazırlıklarına başladı.



Recep Mamur Tesisleri'nde top başı yapan sarı kırmızılı ekip, yeni teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde ilk çalışmasını yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, krizi fırsata çevirmek için çalışacaklarını belirterek takımın birçok oyuncusunu da koruduklarını söyledi.



Atan, "Gelişmeleri kriz olarak görmüyoruz. Biz bunu fırsata çevirmek istiyoruz. Özellikle genç oyuncularımızı ayrı bir gözle izleyeceğiz. 9 tane genç oyuncumuz kamp kadrosunda. Aynı zamanda 2 tane kiralık oyuncumuzun kurallarını bekliyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Her yıl 2 ya da 3 genç oyuncuyu kazandırmanın hesaplarını yapıyoruz." dedi.



HABER: FARUK AYDEMİR





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