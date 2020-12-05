Çağdaş Atan cezasını hangi maçta çekecek?

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla kaybederken teknik direktör Çağdaş Atan, 90+7'de kırmızı kart gördü.
Çağdaş Atan, cezasını hafta içinde oynanacak Göztepe - Alanyaspor erteleme maçında çekecek.
40 yaşındaki çalıştırıcı 2 maç ceza alması halinde ise Beşiktaş'a karşı sahada olmayacak.
Çağdaş Atan, cezasını hafta içinde oynanacak Göztepe - Alanyaspor erteleme maçında çekecek.
40 yaşındaki çalıştırıcı 2 maç ceza alması halinde ise Beşiktaş'a karşı sahada olmayacak.