Çağdaş Atan cezasını hangi maçta çekecek?

Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Çağdaş Atan, cezasını çarşamba günü oynanacak erteleme maçında çekecek. 2 maç ceza alırsa Beşiktaş maçında da olmayacak

Haber; Sporx.com
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Çağdaş Atan cezasını hangi maçta çekecek?
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05 Aralık 2020 15:42
Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla kaybederken teknik direktör Çağdaş Atan, 90+7'de kırmızı kart gördü.

Çağdaş Atan, cezasını hafta içinde oynanacak Göztepe - Alanyaspor erteleme maçında çekecek.

40 yaşındaki çalıştırıcı 2 maç ceza alması halinde ise Beşiktaş'a karşı sahada olmayacak.



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