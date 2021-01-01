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Cade Cunningham, 2021 NBA Draftı'na girecek

Oklahoma State Üniversitesi'nin birinci sınıfındaki guard Cade Cunningham, 2021 NBA Draftı'na gireceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Oklahoma State Üniversitesi'nin birinci sınıfındaki guard Cade Cunningham, 2021 NBA Draftı'na gireceğini duyurdu.

Cunningham'ın ilk sıradan seçilmesi beklendiği için, bu hamlenin bir sürpriz olarak karşılanmadığı açıklandı.

19 yaşındaki oyuncu kısa süre önce ABD'nin en iyi birinci sınıf öğrencisi seçilmiş, yılın En Büyük 12 Oyuncusu arasında yer almış ve All-American ilk beşine seçilmişti. Cunningham aynı zamanda John R. Wooden Ödülü için finalistler arasında da yer alıyor.

Cunningham, tek kolej sezonunda 20.1 sayı, 6.2 ribaund, 3.5 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları ile Cowboys ekibini 21-9'luk bir dereceye ve konferans şampiyonluğu maçına taşımıştı.

Oklahoma State, NCAA turnuvasında 4'üncü sırada yer almış ancak ikinci turda Oregon State tarafından elenmişti.

2021 Draftı'nın 29 Temmuz'da, Lotarya'nın ise 22 Haziran'da yapılması planlanıyor.


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