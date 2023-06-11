Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı
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11 Haziran 2023 21:44
Gençlik Spor Bakanlığı ile Anadolu Yıldızlarınca Erzurum'da düzenlenen 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Erzurum Palandöken Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışlara Erzurum, Kars, Ardahan, Samsun, Kocaeli ve Bursa illerinden 45 kadın ile 50 erkek olmak üzere 95 sporcu katıldı.

Organizasyonda başarılı sporcular törenle ödüllerini aldı.

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