Buz hokeyci Yasin Ehliz, Almanya'da yılın en iyisi seçildi

Türk buz hokeyci Yasin Ehliz, Almanya Buz Hokeyi Ligi'nde yılın oyuncusu seçildi.

Haber; AA
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Buz hokeyci Yasin Ehliz, Almanya'da yılın en iyisi seçildi
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12 Mart 2023 00:23
Almanya Buz Hokeyi Ligi'nde (DEL) EHC Red Bull Münih takımında oynayan Türk kökenli buz hokeyci Yasin Ehliz yılın en iyi oyuncusu seçildi.

DEL'den yapılan açıklamada Düsseldorf'ta düzenlenen ödül töreninde Yasin Ehliz'in 2022-23 sezonunda yılın en iyi oyuncusu seçildiği belirtilerek, başarılı oyuncusunun bu sezon gösterdiği üstün performans nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada 30 yaşındaki Ehliz'in ayrıca sezonun en iyi forvet oyuncusu da seçildiği kaydedildi.

Alman Milli Takımı forması da giyen Ehliz, Alman Milli Takımı ile 2018 Kış Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanmıştı.

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