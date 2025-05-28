Büyüka: '1 yıl daha rahat oynar!'

Şansal Büyüka, Sports Digital Youtube kanalında Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde:
"Galatasaray'da bağ var, birbirleriyle kaynaşma var. Fenerbahçe'de bunu göremiyoruz. Çok metal bir hava var. Mertens'in eşi Galatasaray'dan kopuyorlar diye ağlıyor ya! Bu duyguyu içinde hissediyor. Muslera ağlayarak gidiyor. Galatasaray'ı ne kadar içselleştirmişler, ne kadar aidiyet duygusuyla oynuyorlar. İki tane kupa koleksiyoncusu. Ne var ne yok toplayıp gidiyorlar. Bu duygusallık, insani ilişkiler bana göre başarını temel nedeni."
"MUSLERA, 1 YIL DAHA RAHAT OYNAR"
"Icardi, '1 sene daha Muslera' dedi. Okan hoca da 'Gidiyor' dedi ama kalecinin yaşı başı olmayacağına göre, gelenin de her şeye rağmen Muslera'dan çok daha iyi olmayacağına göre o 1 sene düşünülür mü acaba? O da aklıma takıldı. Bence 1 yıl daha çok rahat oynar. Kalmasıyla hem saha içi hem de saha dışında büyük yarar sağlayacağını düşünüyorum. Muslera ayarında kaleci bulman zor, bulursan en az 15 milyon Euro'ya mal olur. Muslera eğer ülkesinde oynyacaksa niye gidiyor? Kalması Galatasaray'a çok büyük fayda sağlar. Belki bir hamle yapabilirler."
"OSIMHEN, HER ŞEYİNİ ORTAYA KOYUP OYNADI"
"Galatasaray'da o sıcak havayı buram buram hissediyorsunuz. bugün milyon Dolar transfer teklifleriyle peşinden koşulan Osimhen, kiralık geldiği Galatasaray'da kafasını, gözünü, ayağını, bacağını, kalbini, yüreğini, her şeyini ortaya koyup oynadı. Demek ki bu kadar kısa sürede bu kadar çok etkileniyorsun."
"OSIMHEN, KAFAMI KARIŞTIRDI"
"Osimhen'in şampiyonluk kutlamasından fotoğraf paylaşıp 'Gitmeden önce' şarkısını eklemesi açıkçası kafamı karıştırdı. 'Ben gidiyorum' anlamını taşıyor. Al Hilal sitesi, Osimhen'in formasını bir koydu, hemen kaldırdı. Durup dururken bunu niye yaptınız, İşaret fişeği mi çakıyorlar? Ben soruyorum, Avrupa'dan da Osimhen'e şu anda elle tutulur çok şey yok gibi. Olursa sanki Arabistan olacak. Yenikapı sevdası, o, bu tamam da diğer tarafta 3 senede 135 milyon Euro duruyor. Osimhen giderse kimse 'Niye gidiyor?' demez, iyi hatıralarla anacaklardır."
Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde:
"Galatasaray'da bağ var, birbirleriyle kaynaşma var. Fenerbahçe'de bunu göremiyoruz. Çok metal bir hava var. Mertens'in eşi Galatasaray'dan kopuyorlar diye ağlıyor ya! Bu duyguyu içinde hissediyor. Muslera ağlayarak gidiyor. Galatasaray'ı ne kadar içselleştirmişler, ne kadar aidiyet duygusuyla oynuyorlar. İki tane kupa koleksiyoncusu. Ne var ne yok toplayıp gidiyorlar. Bu duygusallık, insani ilişkiler bana göre başarını temel nedeni."
"MUSLERA, 1 YIL DAHA RAHAT OYNAR"
"Icardi, '1 sene daha Muslera' dedi. Okan hoca da 'Gidiyor' dedi ama kalecinin yaşı başı olmayacağına göre, gelenin de her şeye rağmen Muslera'dan çok daha iyi olmayacağına göre o 1 sene düşünülür mü acaba? O da aklıma takıldı. Bence 1 yıl daha çok rahat oynar. Kalmasıyla hem saha içi hem de saha dışında büyük yarar sağlayacağını düşünüyorum. Muslera ayarında kaleci bulman zor, bulursan en az 15 milyon Euro'ya mal olur. Muslera eğer ülkesinde oynyacaksa niye gidiyor? Kalması Galatasaray'a çok büyük fayda sağlar. Belki bir hamle yapabilirler."
"OSIMHEN, HER ŞEYİNİ ORTAYA KOYUP OYNADI"
"Galatasaray'da o sıcak havayı buram buram hissediyorsunuz. bugün milyon Dolar transfer teklifleriyle peşinden koşulan Osimhen, kiralık geldiği Galatasaray'da kafasını, gözünü, ayağını, bacağını, kalbini, yüreğini, her şeyini ortaya koyup oynadı. Demek ki bu kadar kısa sürede bu kadar çok etkileniyorsun."
"OSIMHEN, KAFAMI KARIŞTIRDI"
"Osimhen'in şampiyonluk kutlamasından fotoğraf paylaşıp 'Gitmeden önce' şarkısını eklemesi açıkçası kafamı karıştırdı. 'Ben gidiyorum' anlamını taşıyor. Al Hilal sitesi, Osimhen'in formasını bir koydu, hemen kaldırdı. Durup dururken bunu niye yaptınız, İşaret fişeği mi çakıyorlar? Ben soruyorum, Avrupa'dan da Osimhen'e şu anda elle tutulur çok şey yok gibi. Olursa sanki Arabistan olacak. Yenikapı sevdası, o, bu tamam da diğer tarafta 3 senede 135 milyon Euro duruyor. Osimhen giderse kimse 'Niye gidiyor?' demez, iyi hatıralarla anacaklardır."
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