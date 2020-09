Butler: "Takım arkadaşlarım, pas vermeyeceğimi biliyorlardı"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, dün gece Milwaukee Bucks karşısında oynadığı Doğu Konferansı yarı final serisi 1. maçında bulduğu 40 sayıyla, playoff kariyer rekorunu kırması sonrası konuştu.



Butler, Heat'in 115-104 galibiyete ulaştığı maçın son dakikalarında, oyunu devralmıştı ve playofflarda 5-0 seri ile ilerleyen ekip için, sahanın her iki ucunda da defalarca büyük oyunlar sergilemişti.



Maç sonrası Jimmy, şu şekilde konuştu:



"Takım arkadaşlarıma muhtemelen pas vermeyeceğimi söylemiştim. Birkaç şut soktum ve onlar da 'Benim için sorun değil' dediler."



"WADE BANA HEP DESTEK OLUYOR"



ESPN Stats & Information'a göre, Dwyane Wade ve LeBron James ile Butler, takım tarihinde 40 sayılık bir playoff maçına sahip olan üçüncü oyuncu. Butler ayrıca takım tarihinde bir serinin 1. maçında 40 sayı bulan ilk oyuncu da oldu. Maç bittikten sonra Butler, Chicago Bulls döneminde birlikte oynadığı yakın arkadaşı Dwyane Wade'in son birkaç haftadır kulağında kendisini "pompaladığını" belirtti:



"Bu şekilde nasıl oynanacağını öğrendim. Ama zamanında çok fazla büyük oyuncu izlemiştim. Ve şunu söyleyeyim, yanımda D-Wade olması da harika. Her zaman telefonumda, bana oyunu anlatıyor, neye bakmam gerektiğini söylüyor. Çok yardımcı oldu. Bu gece bana soyunma odasına ilk döndüğümde, bana mesaj atan ilk kişi oydu. Öğreniyorum. Bir süredir öğreniyordum. Öğrenmeye de devam edeceğim. Sadece kazanmak istiyorum. Bunu ne kadar söylesem yetmez."



"BANA GELİP 'MAÇI KAZAN' DİYORLAR!"



Butler ayrıca, kendisini ihtiyaç olduğunda cesaretlendirenin takım arkadaşları olduğunu da ekledi:



"Takım arkadaşlarım sayesinde de oluyor. Andre Iguodala bana geliyor: 'Maçı kazan' diypr. Goran, 'Maçı kazan' diyor. Duncan (Robinson), 'Maçı kazan' diyor. Ve mesele sadece skor üretmek değil. Savunma yapmak, doğru oyunu oynamak, kaçan topları yakalamak. Bunların hepsi, maçı kazanmanın bir parçası. Ve dördüncü çeyrekte bu konuda bir seviye atladığımı hissettim. Eğer bunun her maçta olması gerekiyorsa, bunu yapabilmeliyim. Ama bunu bizim için yapabilecek çok sayıda adamımız var."