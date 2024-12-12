Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, yakın zamanda kendisiyle ilgili NBA gündemine oturan takas söylentileriyle ilgilenmediğini söyledi.



Söylentilere yanıt olarak Butler, bakış açısını Kaseya Center'da düzenlenen antrenmandan sonra şu şekilde paylaştı:



"Aslında hoşuma gidiyor. Hakkımda konuşulması güzel. Bence bir noktaya kadar kötü reklam diye bir şey yoktur. Ama biri benim takas edilmemden bahsediyorsa, bu biraz fazla.



Benim için sorun değil ama. Hiç rahatsız olmuyorum ve takdir ediyorum. Çıkıp basketbol oynayabildiğim ve verimli bir şekilde takımımın kazanmasına yardımcı olabildiğim için müteşekkirim. Basketbol oynamayı asla hafife almam."



Miami'deki uzun vadeli geleceği sorulduğunda Butler'ın yanıtı belirsizdi:



"Kim bilir? Bilmiyorum. Zaten hepinizin aksi yönde bir rapor yazacağından oldukça eminim. O yüzden bu soruyu cevaplamamın bir anlamı yok."



Raporlar, Butler'ın 2025-26 sezonu için 52,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddedip bunun yerine serbest oyuncu olmayı denemeyi tercih edeceğini iddia etmişti.



Butler, bu sezon oynadığı 17 maçta 19,0 sayı, 5,4 ribaund, 4,8 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakalarken, kariyerinin en iyi yüzdesi olan %55,7'lik bir şut iasbeti oranı yakalamıştı.



