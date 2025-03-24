Golden State Warriors forması giyen Jimmy Butler, Salı günü eski takımı Miami Heat'e karşı sahaya çıkacak olsa da, bu karşılaşmaya sıradan bir maç olarak baktığını ifade etti.



Butler, Warriors'ın Atlanta Hawks'a 124-115 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı açıklamada, maçın özel bir anlam taşımadığını ve tamamen Warriors'ın başarısına odaklandığını belirtti.



"Evet, oradan takas edildim, vesaire, vesaire," diyen Butler, ESPN'den Ohm Youngmisuk'a konuşarak, "Evet, işler insanların istediği gibi bitmedi, vesaire, vesaire. Ama bunlar artık geride kaldı. Şu an sadece bu takımın gidişatına odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.



Butler, Miami'deki taraftarların kendisine nasıl tepki vereceği konusunda da endişe taşımadığını vurguladı.



"Gerçekten umrumda değil, fark etmez," diyen Butler, "Ben artık Golden State Warriors'ın bir oyuncusuyum. Warriors taraftarlarını seviyorum. Miami'deyken bana çok sevgi gösterdiler ama şu an buradayım ve kazanmaya odaklandım. Artık rakip takımdayım." şeklinde konuştu.



Şubat ayı başında Miami'den Golden State'e takas edilen 35 yaşındaki Butler, 8 Şubat'taki Warriors çıkışından bu yana takımıyla 16 galibiyet alırken, Heat ise son 10 maçını kaybetmiş durumda.



Miami kariyeri hakkında da konuşan Butler, burada şampiyonluk kazanamamış olmalarının belirleyici unsur olduğunu dile getirdi.



"Fena değildik," diyen Butler, "Ama kazanamadık, kazanmamız gerekeni kazanamadık. Ne diyebilirim ki? Güzel seriler yakaladık, eğlendik. Ama hepsi bu kadar." ifadelerini kullandı.



