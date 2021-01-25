Bursaspor'dan Galatasaray'a İsmail Çokçalış yanıtı!

Sağ bek transferinde arayışlara başlayan Galatasaray, Bursaspor'dan İsmail Çokçalış için temaslarda bulundu. Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'dan 1,5 milyon Euro talep etti

Haber; Haberturk
Abone Ol
Bursaspor'dan Galatasaray'a İsmail Çokçalış yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2021 16:56
Yılbaşı gecesinde gözüne havai fişek gelmesi sonrası tedavi altına alınan Omar Elabdellaoui'nin sakatlığı, Galatasaray'daki sağ bek planlarını da bozdu. Martin Linnes'in sürekli düşen performansından memnun olmayan Fatih Terim, Şener Özbayraklı'yı denemiş ancak tecrübeli bekin sakatlanması sonrasında yönetime sağ bek transferinin yapılması talebini iletmişti. Bu konuda bir oyuncu havuzu oluşturan sarı-kırmızılı teknik heyetin ilk sırasında ise Bursasporlu İsmail Çokçalış bulunuyor.

 Bursaspor yönetimiyle cuma günü görüşmeler yapan sarı-kırmızılı idareciler, genç sağ beki kadrosuna katmak istediklerini dile getirdi.

Bursaspor yönetimi ise Galatasaray'dan 1,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep etti. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken Bursaspor'un 1,5 milyon Euro'nun altına inmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için