Bursaspor'da stresli günler! 2. Lig'de de işler zor

Süper Lig hedefiyle başladığı Spor Toto 1.Lig'den topladığı 44 puanla küme düşen Bursaspor'da camia şimdi ne olacak? Sorusuna yanıt arıyor. Menemenspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle sezonu kapatan yeşil beyazlı takımın geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınması bekleniyor. Teknik Direktör Mustafa Er ve ekibiyle sözleşme sona erdi.



GİDEN GİDENE



Yeşil beyazlı ekipte kiralık olarak görev yapan Elton Acolatse, İsmail Yüksek, Mert Yılmaz, Uğur Kaan Yıldız ve Yusuf Türk ile birlikte Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Canberk Yurdakul, Thievy Bifouma ve Mehmet Erdem Uğurlu'nun sözleşmeleri ay sonu itibariyle sona eriyor. Kadrodaki diğer yabancı oyuncular da statü gereği TFF 2.Lig'de oynayamazken, birer ikişer sözleşmelerini feshediyor. Ayrıca sözleşmeleri devam eden Enver Cenk Şahin, Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez, Erhan Erentürk'ün durumları da belirsizliğini koruyor.



GÖZLER YÖNETİMDE



Bursaspor'un elinde Deniz Aydın, Talha Yakın, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Ozan İsmail Koç, Tuğbey Akgün, Vefa Temel, Bilal Güney, Ertuğrul Kurtuluş, Abdullah Tazgel, Ramazan Keskin, Eren Tunalı, Bilal Güney, Hamza Baran Arıkan, Çağatay Yılmaz, Hasan Basri Ünal, Berat Altındiş, Eren Güler'in de aralarında bulunduğu altyapı patentli oyuncular kaldı. Ağır borç yükü, transfer tahtasının kapalı oluşu, bir çok oyuncuyla yolların ayrılması, teknik ekibin görev süresinin sona ermesi Ömer Furkan Banaz yönetimini hayli zorlayacağa benziyor. Yönetimin bu hafta takımın geleceğiyle ilgili önemli kararlar alması bekleniyor. (Bursa Olay)





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