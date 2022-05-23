Bursaspor'da olay yaratan sözleşme!

Bursaspor'un küme düşmesinin ardından sözleşmelerini tek taraflı feshederek şehri terk eden Luka Capan ve Reagy Ofosu'nun ardından Massimo Bruno ile yapılan mukaveleye konan ağır maddeler büyük tepkilere neden olmuştu.



Yıllık 400 bin eurodan 2 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı oyuncu Bruno'nun mukavelesine "Sözleşmesi tek taraflı feshedilse de, başka kulübe gitse dahi, bir sonraki sezonun transfer ücretinin tamamını Bursaspor'dan alır" yazdırıldığının ortaya çıkması büyük tepkilere neden olmuştu.



RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ



Ömer Furkan Banaz yönetiminin, Massimo Bruno ve Nicolas Zalazar ile anlaşarak yolları ayırma çabası boşa çıkarken, bir skandal sözleşme de Tim Matavz ile yapıldığı ortaya çıktı.



Sözleşmesini tek taraflı feshederek, devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Omania'nın yolunu tutan Sloven santrforun 2 yıllık kontratında, "Bir sonraki sezonun (2022-2023) 900 bin euroluk maaşından, 150 bin eurosunu Ocak 2022 tarihinde peşinat olarak alır" şeklinde madde koydurduğu öğrenildi.



Sezon başında 200 bin euroluk peşinattan sadrece 59 bin 500 eurosunu alan Matavz'ın başka bir ödeme yapılmaması üzerine FIFA'ya şikayette bulunduğu belirlendi. (Bursa Olay)





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