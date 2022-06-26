Bursaspor'da kan kaybı devam ediyor

Süper Lig hedefiyle başladığı Spor Toto 1.Lig'den düşerek büyük şok yaşatan Bursaspor, kadrosundaki oyuncuları kaybetmeye devam ediyor.
TFF 2. Lig'de statü gereği yabancı oyuncu oynatamayacak olan yeşil beyazlı takımdan ayrılanların sayısı 16'ya yükseldi.
Transfer tahtası kapalı olduğu için takımda kalmaları istenen Burak Altıparmak, Manisa FK ile anlaşırken, kaleci Erhan Erentürk ise sözleşmesini tek taraflı feshedip Konyaspor'a imza atmıştı. Vefa Temel de yine sözleşmesini feshedip Giresunspor'un yolunu tuttu.
3 İSİM KALDI
Son olarak Mehmet Erdem Uğurlu'nun da 3.Lig ekibi Iğdır FK'ya gitmesiyle birlikte takımda deneyimli sayılabilecek 3 oyuncu kaldı. Sözleşmeleri devam eden Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu ve Enver Cenk Şahin'in dışında kadroda yer alması muhtemel 31 futbolcunun da Vakıfköy Futbol Akademisi'nin ürünü olması dikkat çekiyor. Kubilay, Hasan ve Cenk'in de takımdan ayrılması durumunda transfer tahtası kapalı olan Bursaspor yeni sezonda altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmak zorunda kalacak.
KİMLER GİTTİ?
Geçen sezon forma giyen yabancı oyuncular Nicolas Zalazar, Luka Capan, Joao Pedro, Elton Acolatse, Namık Alaskarov, Massimo Bruno ve Thievy Bifouma takımdan ayrılırken, kiralık oyuncular İsmail Yüksek, Uğur Kaan Yıldız, Mert Yılmaz ve Yusuf Türk kulüplerine geri döndü. Sözleşmesi sona eren Onur Atasayar ile birlikte Burak Altıparmak ve Mehmet Erdem Uğurlu takımdan ayrıldı. Vefa Temel ve Erhan Erentürk'te sözleşmelerini tek taraflı feshedince takımdan ayrılanların sayısı 16'ya yükselmiş oldu.
TRANSFER TAHTASI KAPALI
Transfer tahtasının kapalı olması ve takımın büyük bölümünü genç oyuncuların oluşturması yeşil beyazlı camiada endişelere yol açıyor. Hayli sert geçen 2.Lig'de sadece genç oyuncularla mücadele edilemeyeceğini savunan taraftarlar Ömer Furkan Banaz yönetiminden şehrinde desteğini alarak transfer tahtasının açmasını istiyor. Teknik Direktör Tahsin Tam, 13 Temmuz Çarşamba günü Özlüce Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadroya dahil edeceği isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. TFF 2.Lig 27-28 Ağustos'ta başlayacak.
TAKIMDAKİ ALTYAPI OYUNCULARI
Canberk Yurdakul
Deniz Aydın
Talha Yakın
Eren Nasuh
Furkan Emre Ünver
Ertuğrul Kurtuluş
Kerem Kök
Eren Tunalı
Abdullah Tazgel
Kadir Yigit
Barış Yıldırım
Tuğbey Akgün
Ramazan Keskin
Ozan İsmail Koç
Bilal Güney
Samet Bozkurt
Barış Dalkıran
Yusuf Sertkaya
Seçtin Batuhan Fırıncı
Melih Sağlam
Mehmet Bilgin
Hamza Baran Arıkan
Deniz Dirk Knibbe
Hasan Basri Ünal
Çağatay Yılmaz
Berat Altındiş
Eren Güler
Hasan Sabri Karaca
(OLAY)
Canberk Yurdakul
Deniz Aydın
Talha Yakın
Eren Nasuh
Furkan Emre Ünver
Ertuğrul Kurtuluş
Kerem Kök
Eren Tunalı
Abdullah Tazgel
Kadir Yigit
Barış Yıldırım
Tuğbey Akgün
Ramazan Keskin
Ozan İsmail Koç
Bilal Güney
Samet Bozkurt
Barış Dalkıran
Yusuf Sertkaya
Seçtin Batuhan Fırıncı
Melih Sağlam
Mehmet Bilgin
Hamza Baran Arıkan
Deniz Dirk Knibbe
Hasan Basri Ünal
Çağatay Yılmaz
Berat Altındiş
Eren Güler
Hasan Sabri Karaca
TFF 2. Lig'de statü gereği yabancı oyuncu oynatamayacak olan yeşil beyazlı takımdan ayrılanların sayısı 16'ya yükseldi.
Transfer tahtası kapalı olduğu için takımda kalmaları istenen Burak Altıparmak, Manisa FK ile anlaşırken, kaleci Erhan Erentürk ise sözleşmesini tek taraflı feshedip Konyaspor'a imza atmıştı. Vefa Temel de yine sözleşmesini feshedip Giresunspor'un yolunu tuttu.
3 İSİM KALDI
Son olarak Mehmet Erdem Uğurlu'nun da 3.Lig ekibi Iğdır FK'ya gitmesiyle birlikte takımda deneyimli sayılabilecek 3 oyuncu kaldı. Sözleşmeleri devam eden Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu ve Enver Cenk Şahin'in dışında kadroda yer alması muhtemel 31 futbolcunun da Vakıfköy Futbol Akademisi'nin ürünü olması dikkat çekiyor. Kubilay, Hasan ve Cenk'in de takımdan ayrılması durumunda transfer tahtası kapalı olan Bursaspor yeni sezonda altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmak zorunda kalacak.
KİMLER GİTTİ?
Geçen sezon forma giyen yabancı oyuncular Nicolas Zalazar, Luka Capan, Joao Pedro, Elton Acolatse, Namık Alaskarov, Massimo Bruno ve Thievy Bifouma takımdan ayrılırken, kiralık oyuncular İsmail Yüksek, Uğur Kaan Yıldız, Mert Yılmaz ve Yusuf Türk kulüplerine geri döndü. Sözleşmesi sona eren Onur Atasayar ile birlikte Burak Altıparmak ve Mehmet Erdem Uğurlu takımdan ayrıldı. Vefa Temel ve Erhan Erentürk'te sözleşmelerini tek taraflı feshedince takımdan ayrılanların sayısı 16'ya yükselmiş oldu.
TRANSFER TAHTASI KAPALI
Transfer tahtasının kapalı olması ve takımın büyük bölümünü genç oyuncuların oluşturması yeşil beyazlı camiada endişelere yol açıyor. Hayli sert geçen 2.Lig'de sadece genç oyuncularla mücadele edilemeyeceğini savunan taraftarlar Ömer Furkan Banaz yönetiminden şehrinde desteğini alarak transfer tahtasının açmasını istiyor. Teknik Direktör Tahsin Tam, 13 Temmuz Çarşamba günü Özlüce Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadroya dahil edeceği isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. TFF 2.Lig 27-28 Ağustos'ta başlayacak.
TAKIMDAKİ ALTYAPI OYUNCULARI
Canberk Yurdakul
Deniz Aydın
Talha Yakın
Eren Nasuh
Furkan Emre Ünver
Ertuğrul Kurtuluş
Kerem Kök
Eren Tunalı
Abdullah Tazgel
Kadir Yigit
Barış Yıldırım
Tuğbey Akgün
Ramazan Keskin
Ozan İsmail Koç
Bilal Güney
Samet Bozkurt
Barış Dalkıran
Yusuf Sertkaya
Seçtin Batuhan Fırıncı
Melih Sağlam
Mehmet Bilgin
Hamza Baran Arıkan
Deniz Dirk Knibbe
Hasan Basri Ünal
Çağatay Yılmaz
Berat Altındiş
Eren Güler
Hasan Sabri Karaca
(OLAY)
Canberk Yurdakul
Deniz Aydın
Talha Yakın
Eren Nasuh
Furkan Emre Ünver
Ertuğrul Kurtuluş
Kerem Kök
Eren Tunalı
Abdullah Tazgel
Kadir Yigit
Barış Yıldırım
Tuğbey Akgün
Ramazan Keskin
Ozan İsmail Koç
Bilal Güney
Samet Bozkurt
Barış Dalkıran
Yusuf Sertkaya
Seçtin Batuhan Fırıncı
Melih Sağlam
Mehmet Bilgin
Hamza Baran Arıkan
Deniz Dirk Knibbe
Hasan Basri Ünal
Çağatay Yılmaz
Berat Altındiş
Eren Güler
Hasan Sabri Karaca
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