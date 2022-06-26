Bursaspor'da kan kaybı devam ediyor

Süper Lig hedefiyle başladığı Spor Toto 1.Lig'den düşerek büyük şok yaşatan Bursaspor, kadrosundaki oyuncuları kaybetmeye devam ediyor.



TFF 2. Lig'de statü gereği yabancı oyuncu oynatamayacak olan yeşil beyazlı takımdan ayrılanların sayısı 16'ya yükseldi.



Transfer tahtası kapalı olduğu için takımda kalmaları istenen Burak Altıparmak, Manisa FK ile anlaşırken, kaleci Erhan Erentürk ise sözleşmesini tek taraflı feshedip Konyaspor'a imza atmıştı. Vefa Temel de yine sözleşmesini feshedip Giresunspor'un yolunu tuttu.



3 İSİM KALDI



Son olarak Mehmet Erdem Uğurlu'nun da 3.Lig ekibi Iğdır FK'ya gitmesiyle birlikte takımda deneyimli sayılabilecek 3 oyuncu kaldı. Sözleşmeleri devam eden Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu ve Enver Cenk Şahin'in dışında kadroda yer alması muhtemel 31 futbolcunun da Vakıfköy Futbol Akademisi'nin ürünü olması dikkat çekiyor. Kubilay, Hasan ve Cenk'in de takımdan ayrılması durumunda transfer tahtası kapalı olan Bursaspor yeni sezonda altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmak zorunda kalacak.



KİMLER GİTTİ?



Geçen sezon forma giyen yabancı oyuncular Nicolas Zalazar, Luka Capan, Joao Pedro, Elton Acolatse, Namık Alaskarov, Massimo Bruno ve Thievy Bifouma takımdan ayrılırken, kiralık oyuncular İsmail Yüksek, Uğur Kaan Yıldız, Mert Yılmaz ve Yusuf Türk kulüplerine geri döndü. Sözleşmesi sona eren Onur Atasayar ile birlikte Burak Altıparmak ve Mehmet Erdem Uğurlu takımdan ayrıldı. Vefa Temel ve Erhan Erentürk'te sözleşmelerini tek taraflı feshedince takımdan ayrılanların sayısı 16'ya yükselmiş oldu.



TRANSFER TAHTASI KAPALI



Transfer tahtasının kapalı olması ve takımın büyük bölümünü genç oyuncuların oluşturması yeşil beyazlı camiada endişelere yol açıyor. Hayli sert geçen 2.Lig'de sadece genç oyuncularla mücadele edilemeyeceğini savunan taraftarlar Ömer Furkan Banaz yönetiminden şehrinde desteğini alarak transfer tahtasının açmasını istiyor. Teknik Direktör Tahsin Tam, 13 Temmuz Çarşamba günü Özlüce Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadroya dahil edeceği isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. TFF 2.Lig 27-28 Ağustos'ta başlayacak.



TAKIMDAKİ ALTYAPI OYUNCULARI



Canberk Yurdakul

Deniz Aydın

Talha Yakın

Eren Nasuh

Furkan Emre Ünver

Ertuğrul Kurtuluş

Kerem Kök

Eren Tunalı

Abdullah Tazgel

Kadir Yigit

Barış Yıldırım

Tuğbey Akgün

Ramazan Keskin

Ozan İsmail Koç

Bilal Güney

Samet Bozkurt

Barış Dalkıran

Yusuf Sertkaya

Seçtin Batuhan Fırıncı

Melih Sağlam

Mehmet Bilgin

Hamza Baran Arıkan

Deniz Dirk Knibbe

Hasan Basri Ünal

Çağatay Yılmaz

Berat Altındiş

Eren Güler

Hasan Sabri Karaca



(OLAY)







Canberk Yurdakul

Deniz Aydın

Talha Yakın

Eren Nasuh

Furkan Emre Ünver

Ertuğrul Kurtuluş

Kerem Kök

Eren Tunalı

Abdullah Tazgel

Kadir Yigit

Barış Yıldırım

Tuğbey Akgün

Ramazan Keskin

Ozan İsmail Koç

Bilal Güney

Samet Bozkurt

Barış Dalkıran

Yusuf Sertkaya

Seçtin Batuhan Fırıncı

Melih Sağlam

Mehmet Bilgin

Hamza Baran Arıkan

Deniz Dirk Knibbe

Hasan Basri Ünal

Çağatay Yılmaz

Berat Altındiş

Eren Güler

Hasan Sabri Karaca

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