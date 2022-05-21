Spor Toto 1. Lig'in 36. ve son haftasında Bursaspor, sahasında Menemenspor'u ağırladı. Timsah Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takımı, 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikda Berat Altındiş kaydetti.
Bu sonuçla hanesine 3 puanı yazdıran Bursaspor, sezonu 44 puanla tamamladı. Menemenspor, 38 puanla ligi kapattı.
Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikda Berat Altındiş kaydetti.
Bu sonuçla hanesine 3 puanı yazdıran Bursaspor, sezonu 44 puanla tamamladı. Menemenspor, 38 puanla ligi kapattı.
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