Bursaspor'a son hafta tek gol yetti

Spor Toto 1. Lig'de daha önce küme düşmesi kesinleşen iki takımın karşılaşmasında Bursaspor, Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bursaspor'a son hafta tek gol yetti
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21 Mayıs 2022 21:04
Spor Toto 1. Lig'in 36. ve son haftasında Bursaspor, sahasında Menemenspor'u ağırladı. Timsah Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takımı, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikda Berat Altındiş kaydetti.

Bu sonuçla hanesine 3 puanı yazdıran Bursaspor, sezonu 44 puanla tamamladı. Menemenspor, 38 puanla ligi kapattı.

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