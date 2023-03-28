Bursa Uludağ Basketbol'dan Çankaya'ya 115 sayı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 115-74 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa Uludağ Basketbol'dan Çankaya'ya 115 sayı!
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28 Mart 2023 18:25
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 115-74 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Halil Erkoç, Dorukhan Kalyoncu

Çankaya Üniversitesi: Zellous 17, White 12, Gülse Uğur 3, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 10, Ayşe Cora 22, Melike Yalçınkaya 10, Aleyna Fatma Cengizhan

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 8, Carter 35, Özge Kavurmacıoğlu 28, İlsu Darıcıoğlu 5, Fluker 30, Gonca Karataş 6, Tuğçe Turus 3, Ecrin Öztürk

1. Periyot: 23-31

Devre: 39-57

3. Periyot: 62-82

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