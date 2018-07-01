ŞENOL GÜNEŞ'İN BURAK SÖZLERİ: "O KADAR GÜCÜMÜZ YOK"

Trabzonspor'da Burak Yılmaz, cumartesi günü Trabzon'a gidip sağlık kontrolünden geçti.Habertürk'ün haberine göre, Burak burada kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftara "Kalıyorum" dedi.Ünal Karaman, Burak'la henüz yüz yüze görüşmediklerini belirtip "Burak bu kulübün bir parçası ve değeri. Kısa sürede görüşme yapacağız" ifadesini kullandı. Karaman ayrıca Aytaç Kara ve Ramil'e kulüp bulmaları için izin verdiğini açıkladı.Öte yandan Sosa ve Esteban henüz takıma katılmazken, Hugo Rodellega çalışmalara başladı.Yeni sezonda takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, adı Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'la ilgili de konuştu. Siyah-beyazlı teknik adam Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak "Burak'ın alacağı parayı alacak durumda değiliz. Burak Yılmaz'ı alacak ekonomik gücümüz yok" dedi.