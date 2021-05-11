Burak Yılmaz, Fransa'da 'Yılın Futbolcusu' ödülüne aday gösterildi

Fransa Ligi takımlarından Lille'de gösterdiği performansla Burak Yılmaz adından söz ettirmeye devam ediyor.Lille'i şampiyonluk yarışında tutan ve takımına büyük katkılar yapan Burak Yılmaz, bu kez Fransa'da "Yılın Futbolcusu" ödülüne aday gösterildi.Burak Yılmaz'ın yanı sıra Neymar, Kylian Mbappe, Memphis Depay ve Ben Yedder adaylar arasında yer aldı.Öte yandan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier de "Yılın Teknik Direktörü" ödülüne aday gösterildi.Christope Galiter'den başka Rudi Garcia (Lyon), Niko Kovac (Monaco), Franck Haise (Lens) ve Christophe Pelissier (Lorient) diğer adaylar oldu.