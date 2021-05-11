Burak Yılmaz, Fransa'da 'Yılın Futbolcusu' ödülüne aday gösterildi

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransa'da Neymar ve Kylian Mbappe'ye "Yılın Futbolcusu" ödülünde rakip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Burak Yılmaz, Fransa'da 'Yılın Futbolcusu' ödülüne aday gösterildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2021 13:25
Fransa Ligi takımlarından Lille'de gösterdiği performansla Burak Yılmaz adından söz ettirmeye devam ediyor.

Lille'i şampiyonluk yarışında tutan ve takımına büyük katkılar yapan Burak Yılmaz, bu kez Fransa'da "Yılın Futbolcusu" ödülüne aday gösterildi.

Burak Yılmaz'ın yanı sıra Neymar, Kylian Mbappe, Memphis Depay ve Ben Yedder adaylar arasında yer aldı.

GALTIER DE TEKNİK ADAMLAR ARASINDA

Öte yandan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier de "Yılın Teknik Direktörü" ödülüne aday gösterildi.

Christope Galiter'den başka Rudi Garcia (Lyon), Niko Kovac (Monaco), Franck Haise (Lens) ve Christophe Pelissier (Lorient) diğer adaylar oldu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.