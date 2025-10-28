27 Ekim
Burak Yılmaz: "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuştu.

Burak Yılmaz: 'Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum'
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklama yaptı.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Karşılaşma sonunda konuşan Burak Yılmaz, "Bizim oyunumuz sahanın her tarafında basmak. Risk almalı ve cesur olmalısınız. Biz bu oyun tarzından ödün vermedik. Yediğimiz ilk gol güvenimizi kırdı, Fenerbahçe de bizi cezalandırdı. Oyuncularıma teşekkür ederim, bugün buradaysak oyuncularımızın bugüne kadar bu efor isteyen oyunu sahaya yansıtmalarından dolayı buradayız. İlk mağlubiyet veya son mağlubiyet olarak bakmamak lazım. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"YILDIZLAR CEZAYI KESTİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, son 7 hafta gösterdikleri oyun felsefesiyle maça başladıklarını küçük stratejik değişiklikler yaptıklarını anlattı.

Sahanın her yerinde birebir baskının efor isteyen ve riskli bir oyun olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizi bu zamana kadar bu oyunla getirdikleri için çocuklara teşekkür ederim ama 2. dakika da yediğimiz gol özgüven olarak da bizi geriye düşürdü. Fenerbahçe'de kaliteli ayaklar ve etkili isimler var. Onlar da cezayı kesti." değerlendirmesinde bulundu. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
