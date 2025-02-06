Burak Yılmaz'dan Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz HT Spor'a özel açıklamalar yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kasımpaşa'nın başına geçtiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir kulübe geldim. Tamamen kurumsal yönetilen, harika tesisleri olan, çok değerli başkanı ve yönetim kurulu olan çok değerli bir yere geldim. Bu şerefli görevi layık görenlere teşekkür ediyorum. Tabii ki de bunun karşılığını vermek istiyorum. Bana inananları mahcup etmek istemiyorum." dedi.
"OYUN OLARAK GELİŞMELİYİZ"
Adana Demirspor maçıyla Kasımpaşa'da siftah yapan Burak Yılmaz, "Bizim için önemli ve değerli bir maç oldu. Eksiklerimizi gördük. 3 puanı aldık ama oyun olarak gelişmeliyiz." ifadelerini kullandı.
"CAN KELEŞ DAHA İYİ OLACAK"
Can Keleş transferi ile ilgili deneyimli hoca, "Beşiktaş'ta oynamak yada büyük takımlarda oynamak tamamen haftalık yada günlük bir olay değil. Büyük takımlarda oynamak için kendini hazırlamalısın. Karakter, duruş, moral, ailevi ve sosyal yaşam olarak kendini tamamen hazırlayıp gitmen gerekir. Ondan sonra zaten tamamen performansına kalıyor iş. Can Keleş daha iyi olacak. Türk futboluna uzun yıllar hizmet edeceği aşikar." dedi.
"1-2 TRANSFER DAHA YAPMAK İSTİYORUZ"
Transferlerle ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Bugün Sinan Bolat'ı transfer ettik. Sinan Bolat çok değerli bir karakter. Bize çok şey katacağını düşünüyoruz. Andreas Gianniotis da çok iyi bir kalecimiz ama şu an bir sakatlığı var. İkinci kalecimiz Ali Emre de alt adelesini yırttı. Bu nedenle bir kaleci transfer etmeliydik. Malatyaspor'dan Atakan Müjde'yi transfer ettik bugün. 21 yaşında, çok gelecek vaadeden, kulübümüzün prensiplerine uyan bir oyuncu. 1-2 transfer daha yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
YASİN ÖZCAN TRANSFERİ
Yasin Özcan'ın Aston Villa'ya transferine ilişkin konuşan Burak Yılmaz, "Bu transferin ülkemize örnek teşkil etmesi gerekiyor. Başkanımız, Yasin Özcan'ı yurt dışında görmek istediği için gelen yüksek bir teklife rağmen onu daha düşük bir bedelle Avrupa'ya gönderdi. Kasımpaşa'nın vizyonu herkese örnek olmalı." sözlerini sarf etti.
G.SARAY VE F.BAHÇE SÖZLERİ
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet ile ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin savaşı diğer takımları ve hakemleri kötü bir şekilde etkiliyor. Bu savaş böyle devam ederse Türk futbolu geriye gider." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE KUPASI FORMATINI DOĞRU BULMUYORUM"
Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na U-19 takımıyla çıkma kararına değinen 39 yaşındaki hoca, "Kasımpaşa'nın cesur tutumu çok önemli. 19 yaş altı takımı için Türkiye Kupası büyük bir fırsat. Kupanın yeni formatını doğru bulmuyorum. Bu kadar maç oynanmasını doğru bulmuyorum. Finale kadar her maça eleme usulü olmalı. Alt ligden bir takımın, mütevazi bir takımın kupayı kazanma şansı bu formatta asla yok. Diğer formatta bu takımların da şansının olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
"F.BAHÇE'DEN ÖNCE RİZE MAÇINA ODAKLANDIK"
Hedeflerinin Avrupa kupalarında yer almak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe maçından önce Çaykur Rizespor maçına odaklandık. Bu maçtan değerli bir 3 puan alacağımız düşünüyorum. Hedefimiz Avrupa kupalarında yer almak. Tamamen bu hedef doğrultusunda hareket edeceğiz.
Kayserispor'da dönemimdeki oyunu burada da yansıtmak istiyorum. Topun bizde olması çok değer veriyorum. Kaybettiğimiz zaman en kısa sürede geri kapmalıyız. Ben buraya imza atarken, başkanımız Fatih Saraç, "İnşallah Avrupa'ya gideriz. Bizim hayalimiz bu" dedi. Bu hayal doğrultusunda gideceğiz. Bu sene veya seneye bu hedefe gideceğimiz düşünüyorum." dedi.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK MÜ, FUTBOLCULUK MU?
Futbolculuk mu, teknik direktörlük mü? sorusuna ise Burak Yılmaz şu cevabı verdi;
"Futbolculukta sadece kendinden sorumlusun, teknik direktörlükte bütün takımdan sorumlusun. Teknik direktörlüğü, futbolculuktan çok seviyorum. Futbolculukla ikisi bambaşka şeyler."
Kasımpaşa'nın başına geçtiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir kulübe geldim. Tamamen kurumsal yönetilen, harika tesisleri olan, çok değerli başkanı ve yönetim kurulu olan çok değerli bir yere geldim. Bu şerefli görevi layık görenlere teşekkür ediyorum. Tabii ki de bunun karşılığını vermek istiyorum. Bana inananları mahcup etmek istemiyorum." dedi.
"OYUN OLARAK GELİŞMELİYİZ"
Adana Demirspor maçıyla Kasımpaşa'da siftah yapan Burak Yılmaz, "Bizim için önemli ve değerli bir maç oldu. Eksiklerimizi gördük. 3 puanı aldık ama oyun olarak gelişmeliyiz." ifadelerini kullandı.
"CAN KELEŞ DAHA İYİ OLACAK"
Can Keleş transferi ile ilgili deneyimli hoca, "Beşiktaş'ta oynamak yada büyük takımlarda oynamak tamamen haftalık yada günlük bir olay değil. Büyük takımlarda oynamak için kendini hazırlamalısın. Karakter, duruş, moral, ailevi ve sosyal yaşam olarak kendini tamamen hazırlayıp gitmen gerekir. Ondan sonra zaten tamamen performansına kalıyor iş. Can Keleş daha iyi olacak. Türk futboluna uzun yıllar hizmet edeceği aşikar." dedi.
"1-2 TRANSFER DAHA YAPMAK İSTİYORUZ"
Transferlerle ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Bugün Sinan Bolat'ı transfer ettik. Sinan Bolat çok değerli bir karakter. Bize çok şey katacağını düşünüyoruz. Andreas Gianniotis da çok iyi bir kalecimiz ama şu an bir sakatlığı var. İkinci kalecimiz Ali Emre de alt adelesini yırttı. Bu nedenle bir kaleci transfer etmeliydik. Malatyaspor'dan Atakan Müjde'yi transfer ettik bugün. 21 yaşında, çok gelecek vaadeden, kulübümüzün prensiplerine uyan bir oyuncu. 1-2 transfer daha yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
YASİN ÖZCAN TRANSFERİ
Yasin Özcan'ın Aston Villa'ya transferine ilişkin konuşan Burak Yılmaz, "Bu transferin ülkemize örnek teşkil etmesi gerekiyor. Başkanımız, Yasin Özcan'ı yurt dışında görmek istediği için gelen yüksek bir teklife rağmen onu daha düşük bir bedelle Avrupa'ya gönderdi. Kasımpaşa'nın vizyonu herkese örnek olmalı." sözlerini sarf etti.
G.SARAY VE F.BAHÇE SÖZLERİ
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet ile ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin savaşı diğer takımları ve hakemleri kötü bir şekilde etkiliyor. Bu savaş böyle devam ederse Türk futbolu geriye gider." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE KUPASI FORMATINI DOĞRU BULMUYORUM"
Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na U-19 takımıyla çıkma kararına değinen 39 yaşındaki hoca, "Kasımpaşa'nın cesur tutumu çok önemli. 19 yaş altı takımı için Türkiye Kupası büyük bir fırsat. Kupanın yeni formatını doğru bulmuyorum. Bu kadar maç oynanmasını doğru bulmuyorum. Finale kadar her maça eleme usulü olmalı. Alt ligden bir takımın, mütevazi bir takımın kupayı kazanma şansı bu formatta asla yok. Diğer formatta bu takımların da şansının olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
"F.BAHÇE'DEN ÖNCE RİZE MAÇINA ODAKLANDIK"
Hedeflerinin Avrupa kupalarında yer almak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe maçından önce Çaykur Rizespor maçına odaklandık. Bu maçtan değerli bir 3 puan alacağımız düşünüyorum. Hedefimiz Avrupa kupalarında yer almak. Tamamen bu hedef doğrultusunda hareket edeceğiz.
Kayserispor'da dönemimdeki oyunu burada da yansıtmak istiyorum. Topun bizde olması çok değer veriyorum. Kaybettiğimiz zaman en kısa sürede geri kapmalıyız. Ben buraya imza atarken, başkanımız Fatih Saraç, "İnşallah Avrupa'ya gideriz. Bizim hayalimiz bu" dedi. Bu hayal doğrultusunda gideceğiz. Bu sene veya seneye bu hedefe gideceğimiz düşünüyorum." dedi.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK MÜ, FUTBOLCULUK MU?
Futbolculuk mu, teknik direktörlük mü? sorusuna ise Burak Yılmaz şu cevabı verdi;
"Futbolculukta sadece kendinden sorumlusun, teknik direktörlükte bütün takımdan sorumlusun. Teknik direktörlüğü, futbolculuktan çok seviyorum. Futbolculukla ikisi bambaşka şeyler."