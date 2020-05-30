Bundesliga'da rapor: Ozan Kabak ve Schalke nefes alamıyor!

İşte Bundesliga'da rapor...
SCHALKE NEFES ALAMIYOR
Bundesliga arası sonrasında oynadığı 3 maçı da kaybeden Schalke, Werder Bremen karşısında da şanssızlığını kıramadı. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi, kümede kalma savaşı veren Werder Bremen 1-0'lık skorla kazandı. Werder Bremen'e galibiyeti getiren gol, 32. dakikada Bittencourt'tan geldi.
OZAN 90 DAKİKA OYNADI
Schalke'de sakatlığını atlatan ve geçen hafta ilk kez oynayan milli oyuncumuz Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ahmed Kutucu ise 58. dakikada oyuna dahil oldu ancak skoru değiştiremedi.
NURİ ŞAHİN VEDAYA YAKLAŞIYOR
Werder Bremen'de sakatlığı devam eden Ömer Toprak'ın oynamadığı maçta, sözleşmesinin sonuna gelen ve geleceği ile ilgili belirsizlik olan Nuri Şahin bir kez daha kadroya alınmadı. Tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda ayrılma ihtimali böylece daha da güçlenmiş oldu.
HOFFENHEIM AVRUPA İSTİYOR
Haftanın bir diğer önemli maçında Mainz, Hoffenheim'ı konuk etti. Opel Arena'da oynanan karşılaşma, konuk ekip Hoffenheim'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Hoffenheim'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Ihlas Bebou kaydetti. Konuk ekip müsabakanın 27. dakikasında Steven Züber'in ayağından kullanılan penaltıdan da yararlanamadı. Bundesliga'da üst üste 2. galibiyetini alan Hoffenheim, puanını 42'ye yükseltti ve 7. sırada yer alarak Avrupa Ligi elemeleri iddiasını korudu. Üst üste 5. maçından da galibiyet alamayan Mainz ise 28 puanda kaldı ve düşme potasının 1 adım üstünde 15. sırada yer aldı.
HERTHA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Bundesliga'nın 29. hafta heyecanında Hertha Berlin ile Augsburg, Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Hertha Berlin, karşılaşmada Javairo Dilrosun'un 23. dakikada ve Krzysztof Piatek'in 90+3. dakikada attığı gol ile 2-0'lık galibiyete uzandı. Hertha Berlin böylelikle aradan sonra çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik almış oldu. Konuk ekip Augsburg, üst üste 4. yenilgisini aldı. Bu sonuçla puanını 38'e yükselten başkent ekibi, 9. sırada yer aldı. 31 puanda kalan konuk ekip Augsburg ise; 13. sıraya geriledi. Bundesliga'nın 30. haftasında Hertha Berlin, şampiyonluk yarışındaki Borussia Dortmund'a konuk olacak. Augsburg ise 30. haftada FC Köln'ü sahasında ağırlayacak.
FRANKFURT'TAN KRİTİK ZAFER
Wolfsburg, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Volkswagen Arena'da oynanan mücadele, konuk ekip Frankfurt'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Andre Silva ve 85. dakikada Daichi Kamada kaydetti. Wolfsburg'un tek golünü ise 58. dakikada Kevin Mbabu attı.
6 MAÇ SONRA ZAFER
Bundesliga'da üst üste 6 maçından galibiyet çıkaramayan Frankfurt, Wolfsburg'u mağlup ederek nefes aldı ve 12. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise son 5 maçında 2. mağlubiyetini aldı ve 42 puanda kalarak 6. sırada yer aldı. Frankfurt, gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına konuk olacak. Wolfsburg da Frankfurt oynadıktan 4 gün sonra Werder Bremen deplasmanına gidecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SCHALKE NEFES ALAMIYOR
Bundesliga arası sonrasında oynadığı 3 maçı da kaybeden Schalke, Werder Bremen karşısında da şanssızlığını kıramadı. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi, kümede kalma savaşı veren Werder Bremen 1-0'lık skorla kazandı. Werder Bremen'e galibiyeti getiren gol, 32. dakikada Bittencourt'tan geldi.
OZAN 90 DAKİKA OYNADI
Schalke'de sakatlığını atlatan ve geçen hafta ilk kez oynayan milli oyuncumuz Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ahmed Kutucu ise 58. dakikada oyuna dahil oldu ancak skoru değiştiremedi.
NURİ ŞAHİN VEDAYA YAKLAŞIYOR
Werder Bremen'de sakatlığı devam eden Ömer Toprak'ın oynamadığı maçta, sözleşmesinin sonuna gelen ve geleceği ile ilgili belirsizlik olan Nuri Şahin bir kez daha kadroya alınmadı. Tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda ayrılma ihtimali böylece daha da güçlenmiş oldu.
HOFFENHEIM AVRUPA İSTİYOR
Haftanın bir diğer önemli maçında Mainz, Hoffenheim'ı konuk etti. Opel Arena'da oynanan karşılaşma, konuk ekip Hoffenheim'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Hoffenheim'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Ihlas Bebou kaydetti. Konuk ekip müsabakanın 27. dakikasında Steven Züber'in ayağından kullanılan penaltıdan da yararlanamadı. Bundesliga'da üst üste 2. galibiyetini alan Hoffenheim, puanını 42'ye yükseltti ve 7. sırada yer alarak Avrupa Ligi elemeleri iddiasını korudu. Üst üste 5. maçından da galibiyet alamayan Mainz ise 28 puanda kaldı ve düşme potasının 1 adım üstünde 15. sırada yer aldı.
HERTHA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Bundesliga'nın 29. hafta heyecanında Hertha Berlin ile Augsburg, Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Hertha Berlin, karşılaşmada Javairo Dilrosun'un 23. dakikada ve Krzysztof Piatek'in 90+3. dakikada attığı gol ile 2-0'lık galibiyete uzandı. Hertha Berlin böylelikle aradan sonra çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik almış oldu. Konuk ekip Augsburg, üst üste 4. yenilgisini aldı. Bu sonuçla puanını 38'e yükselten başkent ekibi, 9. sırada yer aldı. 31 puanda kalan konuk ekip Augsburg ise; 13. sıraya geriledi. Bundesliga'nın 30. haftasında Hertha Berlin, şampiyonluk yarışındaki Borussia Dortmund'a konuk olacak. Augsburg ise 30. haftada FC Köln'ü sahasında ağırlayacak.
FRANKFURT'TAN KRİTİK ZAFER
Wolfsburg, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Volkswagen Arena'da oynanan mücadele, konuk ekip Frankfurt'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Andre Silva ve 85. dakikada Daichi Kamada kaydetti. Wolfsburg'un tek golünü ise 58. dakikada Kevin Mbabu attı.
6 MAÇ SONRA ZAFER
Bundesliga'da üst üste 6 maçından galibiyet çıkaramayan Frankfurt, Wolfsburg'u mağlup ederek nefes aldı ve 12. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise son 5 maçında 2. mağlubiyetini aldı ve 42 puanda kalarak 6. sırada yer aldı. Frankfurt, gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına konuk olacak. Wolfsburg da Frankfurt oynadıktan 4 gün sonra Werder Bremen deplasmanına gidecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın