Chicago Bulls'un, Zach LaVine'i "toksik" bir soyunma odası ortamından kaçınma sebebiyle takas etmeye çalıştığı iddia edildi.



Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley, Bulls'un muhtemel bir "toksik" soyunma odası ortamını önleme amacıyla, LaVine için aktif bir şekilde takas aradığını açıkladı.



Beş yıllığı 215 milyon dolarlık kontratının bitimine üç yılı ve 138 milyon doları kalan LaVine'in, yönetime ve başantrenör Billy Donovan'a olan güvensizliğinin takım içinde işlevsiz bir ortama yol açabileceğine dair endişelerin arttığı bildirildi.



LaVine ile Bulls yönetimi arasında önemli bir tampon görevi gören veteran oyuncu DeMar DeRozan'ın Sacramento Kings için ayrılışının ise bu endişeleri daha da artırdığı kaydedildi.



Önceki sezon sakatlıklarla mücadele eden ve yalnızca 23 maçta forma giyebilmiş olan LaVine, bu süreçte maç başına 34,9 dakikada 19,5 sayı, 5,2 ribaund ve 3,9 asist ortalamaları yakalamıştı.





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