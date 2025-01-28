Chicago Bulls'un, Bradley ve Beal ile Jimmy Butler'ı içeren bir takas için Phoenix Suns ve Miami Heat ile görüştüğü bildirildi.



Suns ekibi Butler için bir takas aramaya devam ediyor ve herhangi bir anlaşmanın gerçekleştirilebilmesi adına Beal için bir hedef bulması gerekiyor. Chicago'nun Beal'a olan ilgi seviyesi henüz bilinmezken, ESPN'den Brian Windhorst tarafların kendisiyle ilgili görüşmeler yaptığını söyledi:



"Bulls ve Suns görüştü ve Bradley Beal'ın Chicago'ya gitme fikri tartışıldı. Bunun yakında olacağını falan söylemiyorum. Bilindiği gibi, Beal'ın takas vetosu maddesi var."



Önümüzdeki iki sezon için 110 milyon dolar alacağı olan Beal, bu sezon Suns'ta forma giydiği 31 maçta ortalama 32.9 dakikada 17.2 sayı, 3.5 ribaund ve 3.3 asist istatistikleri kaydetti.



Beal'ın menajeri, yıldız oyuncunun takas vetosu maddesinden Suns'tan ayrılmasını sağlayacak bir takas üzerine olması durumunda vazgeçmeyi planlamadığını söylemişti.



