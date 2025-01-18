Bülent Bölükbaşı: "Bu skoru kabullenmek zor"

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, deplasmanda Çorum FK'ye 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Bölükbaşı: 'Bu skoru kabullenmek zor'
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18 Ocak 2025 23:43

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise bireysel sıkıntılar yaşadıklarını ve bazı hatalardan dolayı gol yediklerini söyledi. 

Skoru kabullenmekte zorlandıklarını vurgulayan Bölükbaşı, "Bizim için skoru kabullenmek biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok. Çorum FK'yi tebrik ediyorum, oyunu akıllıca oynadılar. Biz hatalardan gol yedik. Bireysel sıkıntılarımız vardı zaten. Düzeltmeye çalışıyorduk ama genel anlamda kendi adıma takımımdan, oyundan memnunum. İnşallah üstüne koya koya gitmeyi düşünüyoruz. Oyun anlamında üstüne koyuyoruz ama skoru da tutmamız, almamız lazım. İnşallah ilerleyen süreçte alırız." diye konuştu.

Çorum FK'nin bugün iyi oynadığına işaret eden Bölükbaşı, "İyi mücadele ettiler, tebrik ediyorum. Maçtan sonra hocalarını da tebrik ettim. Oyunun içinde zaman zaman sıkıntılı anlar oldu ama burada bulunduğumuz sürede çok iyi karşılandık." açıklamasında bulundu.

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