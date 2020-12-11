Bülent Albayrak: 'Tarihi bir fırsatı kaçırdık'

Sivasspor'da Avrupa'ya veda sonrası antrenör Bülent Albayrak, oyuncu Hakan Arslan ve Caner Osmanpaşa değerlendirmelerde bulundu.



Bülent Albayrak 1-0 kaybedilen maç sonrasında; "Tarihi bir fırsatı kaçırdık. Türkiye'ye puan kazandırmak istedik. Sivasspor için tarihi bir şanstı, çok üzgünüz. Yapacak hiçbir şey yok. Ne sağ bek var, ne sol bek var. Oyuna müdahale edecek oyuncu yok. Fayçal Fajr sakat sakat oynadı." sözlerini sarf etti.



Hakan Arslan maç sonu sözlerinde; "Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Gol lazım olduğu için açıldık ve kalemize gelen ilk top gol oldu." dedi.



"GELEN TEK TOP GOL OLDU"



Bir diğer oyuncu Caner Osmanpaşa ise; "İsrail'e kazanmak için geldik, bizim için final maçıydı. Eksiklerimiz vardı, bir tane top geldi sadece kaleye. Sanırım bu sezonki şanssızlığımız, kalemize gelen her top gol oluyor. Bizi destekleyen herkesten özür dileriz" açıklamasında bulundu.



