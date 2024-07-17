Milwaukee Bucks, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre serbest oyuncu Gary Trent Jr. ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Trent Jr., eski takım arkadaşı Damian Lillard'la yeniden bir araya gelerek, kendisiyle birlikte şampiyonluğu bu kez Bucks'ta kovalıyor olacak.



25 yaşındaki Trent Jr., daha önce Toronto Raptors'la üç yıllığı 51,8 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



Önceki sezon Trent Jr. maç başına 28,1 dakikada 13,7 sayı, 2,6 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı.





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